Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı, SÜ'de yapıldı

Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi tarafından düzenlenen Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, “Konya'nın göz bebeği olan Üniversitemiz şehirdeki kültürel faaliyetlere, sosyal etkinliklere önemli destekler sunuyor. Bu alanlarda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sağlık, kültür ve sosyal konularda şehri harekete geçirmeye gayret eden bir Üniversiteyiz.” ifadelerini kullandı.

“Eğitimde modern yöntemleri kullanıyoruz”

Selçuk Üniversitesinin sağlık alanında modern yöntemleri kullandığını vurgulayan Prof. Dr. Aksoy, “Öğrencilerimizi simülasyonlarla eğitiyoruz. Üniversite - sanayi iş birliğine önem veriyoruz. Konya sanayisinin endüstrileşmesinde Selçuk Üniversitesi önemli katkılar sağladı. Güçlü bir eğitim kurumu olma yolunda ilerliyoruz. Toplumun kendine özgün bir yükseköğretim modelini ortaya çıkartması çok önemli. Biz de Anadolu'nun merkezinde güçlü bir özgün yükseköğretim modelini kendi milli kimliğimizi kullanarak, bizi biz yapan değerlere sahip çıkarak oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Selçuk Üniversitesi önemli bir üniversite pozisyonunda” dedi.

“Multidisipliner çalışmayı sağlamaya çalışıyoruz”

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci de, “Multidisipliner çalışmanın geliştirilebilmesi için imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Üniversitemizde sağlık alanındaki 5 fakülte, 2 yüksekokul arasındaki iletişimi sağlamak adına elimizden geleni yapıyoruz. Eczacılıkla Teknoloji Fakültesini birleştirerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tıp Fakültesini Teknolojiyle, Ziraat Fakültesinin Tıp Fakültesiyle beraber çalışması yönünde adımlar atıyoruz. Eczacılık Fakültesiyle Teknoloji Fakültesinin beraber çalışması sonucunda bu yıl Eczacılık Fakültesinin takımlarıyla TEKNOFEST'te finale yükseldik.” diye konuştu.

Eczacılık Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ile Türkiye'deki farklı üniversitelerin Eczacılık Fakültesi dekanları ve dekan yardımcılarının katıldığı toplantıda; Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı, eczacılık fakültelerinde yaşanan problemler ve çözüm önerileri konuşuldu.