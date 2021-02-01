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Elektrik direğinde yangın paniği

Konya’da bir elektrik direğinde yangın çıktı.

Konya'da bir elektrik direğinde yangın çıktı. Yangını cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar itfaiyenin gelmesine rağmen elektriği kesmek için Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) ekiplerinin gelmediğini iddia ederek tepki gösterdi.


Merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesinde bir okulun bahçesinde elektrik direğinde yangın çıktı. Direkteki yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri elektrik akımı kesilmediği için yangına müdahale edemedi. Yangını cep telefonu kamerası ile kaydeden vatandaşlar ise MEDAŞ'a tepki gösterdi. İhbarda bulunmalarına rağmen elektrik arıza ekibinin gelmediğini savunan vatandaşlar, oluşan maddi zararın kendi faturalarından tahsil edileceği yorumunu yaptı.


Konya'nın yanı sıra, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde illerinde de elektrik dağıtım hizmeti veren MEDAŞ'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, geç müdahalenin söz konusu olmadığı bildirildi. Açıklamada, "Elektrik kablosunda tahminen dış müdahaleler sonucu su almasından kaynaklandığından dolayı arıza oluşmuştur. İlk ihbar 18.20'de gelmiştir. Ekip olay yerine 16 dakikada varmıştır. Arızanın çözümlenme saati 19.02'dir. Geç müdahale söz konusu değildir" denildi.

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