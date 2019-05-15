Elektrik direğinden düşen işçi hastanelik oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde beton direğe elektrik teli bağlamak istediği sırada yere düşerek yaralanan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkette işçi olarak çalışan Kenan C. (44), merdivenle çıktığı beton direğe elektrik teli bağlamak istediği sırada dengesini kaybedip yere düştü. Yaralanan işçi Kenan C., mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.