Elektrik direğine çarpan minibüs devrildi: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kulu ilçesi Kemaliye Mahallesi Meteoroloji Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.A. (36) idaresindeki 06 KTJ 74 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki sürücü U.A. ile araçta bulunan M.A. (17) ve R.A. (17) yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.