İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrik panosundaki yangın büyümeden söndürüldü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 41366 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan elektrik panosunun bulunduğu giriş kata camı kırarak girdi. Elektrik panosunda çıkan yangına müdahalede eden itfaiye, yangını büyümeden söndürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.