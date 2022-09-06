Elektrikli motosiklete yan oturan sürücünün tehlikeli yolculuğu

Konya'da elektrikli motosiklete yan binen ve ayaklarını sallayan bir kişinin tehlikeli yolculuk yapması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin elektrikli motosikletinin üzerinde yan oturup ayaklarını sallayarak yolculuk yapması seyir halindeki diğer yolcular tarafından görüntülendi. Bir süre cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, seyir halindeki elektrikli motosikletinin üzerinde yan oturarak ayaklarını sallayan kişinin canını hiçe sayarak tehlikeye davetiye çıkarması ve elektrikli motosiklet sürücüsü bir süre sonra normal oturarak yoluna devam ettiği yer alıyor.