Elkart özelliği olan kimlik kartlarıyla toplu ulaşım 3 gün ücretsiz

Konya Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışma ile Konya'daki üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler, üniversitelerin verdiği öğrenci kimlik kartlarını otobüslerde ve tramvaylarda Elkart olarak kullanabiliyor. Öğrenciler, ayrıca kartlarını ilk kullanımdan itibaren 3 gün boyunca toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'daki üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenci kimlik kartlarını toplu ulaşımda Elkart olarak kullanma ve ilk kullanımdan itibaren toplu ulaşım araçlarından 3 gün ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor. Konya Büyükşehir Belediyesi; Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler için önemli bir kolaylık sağlıyor. Üniversitelere kayıt yaptıran öğrenciler, ilave bir işleme gerek kalmadan üniversitelerin kendilerine verdiği öğrenci kartlarını doğrudan Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerde ve tramvaylarda Elkart olarak kullanabiliyor. Ayrıca öğrenciler toplu taşıma araçlarından ilk kullanımdan itibaren 3 gün boyunca ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Çalışma kapsamında bu yıl yaklaşık 22 bin öğrencinin kimlik kartına hem Elkart özelliği hem de 3 gün ücretsiz biniş hakkı tanımlandı. Öğrenciler ücretsiz haklarının bitmesinin ardından kartlarının içine Elkart gişe veya bayilerinden bakiye ya da abonman yükleterek öğrenci tarifesiyle kullanmaya devam edebiliyor. Öğrencilerin Elkartlarını öğrenci tarifesi üzerinden kesintisiz bir şekilde kullanabilmeleri için 20 gün içinde Nüfus Müdürlüklerine müracaat ederek 1. adres kayıtlarını Konya'ya aldırmaları, yurtta kalan öğrencilerin ise yurttan alacakları belgeyi Büyükşehir Belediyesi Elkart Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor.

İnternet üzerinden elkart işlemleri

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne gelmeden internet üzerinden Elkart müracaatı yapabilen vatandaşlar, müracaatlarının sonucunu yine internet üzerinden takip edebiliyor. Elkartları hazır olanlar, kartlarını Büyükşehir Belediyesi Elkart Müdürlüğü'nden alabilecekleri gibi isterlerse kargo ile de adreslerinde teslim alabiliyor. Vatandaşlar, Elkart Müdürlüğü'nde yapacakları işlemlerini e-Randevu sistemini kullanarak belirledikleri saatte sıra beklemeden yapabildiği gibi; e-Bakiye ve e-Dolum hizmetleri ile Elkartlarının bakiyesini internet üzerinden öğrenebiliyor ya da bakiye ve abonman yüklemesi yapılabiliyor.