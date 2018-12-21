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Emekli Kıdemli Jandarma Başçavuş Esen, memleketinin Kulu ilçesinde defnedildi

İzmir’de tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden emekli Kıdemli Jandarma Başçavuş Mehmet Esen, memleketi Konya’nın Kulu ilçesinde defnedildi.

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden emekli Kıdemli Jandarma Başçavuş Mehmet Esen, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde defnedildi.


Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki emekli Kıdemli Jandarma Başçavuş Mehmet Esen, İzmir'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Memleketi Kulu ilçesine getirilen Esen için Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Esen, Merkez Mezarlığına defnedildi.


Cenazeye, Mehmet Esen'in ailesi ve yakınları ile Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Konya İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Tolga Bektaş, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına Vekaleten bakan Cihanbeyli Garnizon Komutanı Yüzbaşı Yasin Keskin, Belediye Başkan Vekili İsmail Selvi ve vatandaşlar katıldı.

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