Emekli olan öğretmene son dersinde kaymakamdan sürpriz

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 39 yıllık meslek hayatının ardından emekli olmaya karar veren matematik öğretmeni, verdiği son dersinde Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin'in yaptığı sürpriz ziyaretle uğurlandı.

Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Hasan Sukuti Güngördük, emekli olmasının ardından son kez derse girdi. İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin de, son dersine giren öğretmeni sınıfında ziyaret etti. Kaymakam Deniz Pişkin, öğrencileriyle son kez bir araya gelen Hasan Sukuti Güngördük'e 39 yıllık meslek hayatında yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Kaymakam Deniz Pişkin, “39 yıllık meslek hayatının son dersini verdiği Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesindeki sınıfına sürpriz bir ziyaret yaptık. Kıymetli Hocamıza devletine ve milletine adadığı 39 yıllık çalışma hayatı için teşekkür ediyor, emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diliyorum” dedi.