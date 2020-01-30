EMITT'te Nasreddin Hoca ve Akşehir rüzgarı

Kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Akşehir standı ve Nasreddin Hoca yoğun ilgi görüyor.

Akşehir'in tanıtımının yapıldığı standa, yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösterirken, temsili Nasreddin Hoca ile fotoğraf çektirmek isteyenler de adeta birbiriyle yarışıyor. Bu yıl kapılarını 24. kez açan ve kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Akşehir damgasını vurdu. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki EMITT İstanbul Fuarı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanı sıra Kuzeyi Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'in katılımıyla açıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Tuna, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'de Akşehir Standında fuara gelen misafirleri ağırlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi, Meram Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın ortak açacakları bir stantla fuarda yer alırken, pek çok il ve ilçenin kendi stantlarında yörelerinin tanıtımını yaptığı EMITT İstanbul 2020 Fuarı'nda en çok ilgiyi Akşehir ve Temsili Nasreddin Hoca çekiyor.

Fuar ile ilgili görüşlerini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı Fuarda Akşehir'in tarihi güzelliklerini, tabiat güzelliklerini, kiraz lokumunu, Nasreddin Hoca'yı tanıttıklarına değinerek, fuarın Akşehir'in tanınmasına katkı sağlayacağını ümit ettiklerini dile getirdi.

Akşehir standını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, valiler, birçok il ve ilçe belediye başkanı, kaymakamlar, turizm seyahat acente yetkileri ile yerli ve yabancı misafirler ziyaret etti.