EMITT'te Nasreddin Hoca ve Akşehir'e yoğun ilgi

Kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Akşehir standı ve temsili Nasreddin Hoca yoğun ilgi gördü.

Akşehir'in tanıtımının yapıldığı standa, yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösterirken, Temsili Nasreddin Hoca ile de fotoğraf çektirmek isteyenler adeta birbiriyle yarıştı. Bu yıl kapılarını 23. kez açan ve kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Akşehir damgasını vurdu. EMITT İstanbul Fuarı'nın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu katıldı. Akşehir Belediye Başkan Vekili Avukat Özgür Kaçar, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makascı, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Tuna, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'de Akşehir Standında fuara gelen misafirleri ağırladı. Akşehir Belediyesi ile Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası da ortak açtıkları bir stantla fuarda yer alırken, pek çok il ve ilçenin kendi stantlarında yörelerinin tanıtımını yaptığı EMITT İstanbul 2019 Fuarı'nda en çok ilgiyi Akşehir standı ve Temsili Nasreddin Hoca çekti.

Fuar ile ilgili görüşlerini belirten Akşehir Belediye Başkanı Vekili Özgür Kaçar, “İstanbul'da 23.'üncüsü düzenlenen Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte ortak açtığımız bir stantla katılmış bulunmaktayız. Fuarda Akşehirimizin tarihi güzelliklerini, tabiat güzelliklerini, kiraz lokumumuzu, Nasreddin Hoca'mızı tanıtıyoruz Bu fuarda tanıtımımız için emeği geçen Başta Belediye Başkanımız Dr. Salih Akkaya Beye, belediye personelimize, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ahmet Emin Makascı Beye ve personeline teşekkür ediyorum. Bu fuarın inşallah Akşehirimizin tanınmasında katkı sağlayacağını ümit ediyorum” diye konuştu.

Akşehir standını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Olimpiyat Şampiyonu Eski Güreşçi Ahmet Ayık, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, valiler, bir çok il ve ilçe belediye başkanı, kaymakamlar, turizm seyahat acente yetkileri ile yerli ve yabancı misafirler ziyaret etti.

Akşehir Standı; temsili Nasreddin Hoca'sı ve dekorasyonu ile dikkat çekerken, temsili Nasreddin Hoca ve ‘Dünyanın Ortası Burasıdır' yazan platformda fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçiler adeta birbiriyle yarışıyor. Fuar 3 Şubat 2019 Pazar gününe kadar açık kalacak.