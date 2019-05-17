Emlak vergisi ilk taksiti için son gün 31 Mayıs

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ilk taksitini ödeme süresinin 31 Mayıs 2019 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1. taksiti için son gün 31 Mayıs. Meram Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları ve cezalı duruma düşmemeleri adına uyarıda bulundu. Mükelleflerin bu tarihe kadar ödemelerini gerçekleştirmeleri gerektiğinin belirtildiği açıklamada, “Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 1. taksit ödemeleri 31 Mayıs 2019 tarihinde sona erecektir. Mükelleflerin, ödemelerini bu tarihe kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ödenecek emlak vergileri ve işyerlerine ait çevre temizlik vergilerine kanunen gecikme faizi uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız vergilerini belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekler” ifadelerine yer verildi.