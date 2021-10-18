Emniyet Genel Müdürü Aktaş Yazır Polis Karakolunu inceledi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Yazır Mahallesine kazandırılan Polis Karakolunu ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi tarafından bölge güvenliğini sağlamak ve bölge asayişini sağlamak amacıyla yapılan Yazır Polis Karakolu tamamlandı. Kullanıma hazır hale gelerek yakında açılışının yapılması planlanan karakolda Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Pekyatırmacı, karakol binası hakkında Genel Müdür Mehmet Aktaş'a detaylı bilgiler verdi. İnceleme esnasında Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Şakir Uslu da hazır bulundu. Yazır polis karakolu binasını inceleyen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, binanın bölgenin ihtiyacını karşılayan ve görevli polislerin rahatlıkla görevlerini yapabileceği bir karakol olduğunu ifade etti.

“Karakol binası bölgenin güvenliğini sağlamakta katkı sunacak”

Yazır bölgesinde asayişi sağlamak için bölgenin ihtiyacı olan karakol binasını belediye olarak kazandırdıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Yazır, Beyhekim, Selahattin Eyyübi mahallelerimiz giderek büyüyen mahallelerimiz. Bu mahallelerde güvenlik sorunu yok ancak bir asayiş olayı ya da kaza gibi durumlarda görevli polisler uzak noktalardan buraya ulaşmaya çalışıyor. İnşallah karakol binamızın tamamlanmasıyla birlikte bu noktadan bölgenin güvenliği sağlanmış olacak. Ben yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğimiz karakol binamızın hem mahallemize hem de emniyet camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.