Emniyet Müdürü Dinç muhtarlarla bir araya geldi

Toplantıda güvenlik, asayiş konuları başta olmak üzere yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda ve çevresinde alınacak tedbirler ele alındı.

Konya Polis Evi'nde yaklaşık 200 muhtarın katıldığı toplantıda mahalle muhtarlarına, okulların açılmasıyla okul önlerinde yapılacak uygulamalar anlatıldı. Düzenlenen toplantıda muhtarlar açıktan alkol satışı yapılması, motosikletlerin abartılı egzoz gürültüleri, park ve bahçelerde gerekli denetimlerin yapılması, belirli alanlara aydınlatma için KGYS sistemlerinin kurulması ve mahallelerin güvenliği konusunda taleplerini dile getirdi.

Muhtarlarla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, mahallelerdeki huzur ve güvenin tesisi için muhtarlara önemli görevlerin düştüğünü hatırlatarak, gördükleri bir olumsuzluk anında ‘112 Acil İhbar Hattı'nı arayarak bildirmelerini istedi. Muhtarlara ve vatandaşlara emniyet güçlerinin kapılarının her zaman açık olduğunu ifade eden Dinç, mahallelerde yapılan anlık şok uygulamalarla oluşabilecek asayiş olaylarının önüne geçildiğini, huzur ve refah ortamını sağlamak için üst düzey çaba sarf edilip gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Muhtarlar kentte yürütülen çalışmalardan ve alınan tedbirlerden dolayı başta İl Emniyet Müdürü olmak üzere Konya Polisine teşekkür etti. Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de muhtarlarla bu tür toplantıların belirli periyotlar halinde yapılacağını belirtti. Toplantıya il emniyet müdür yardımcıları ile ilçe emniyet müdürleri ve birim amirleri de katıldı.