Emniyet Müdürü Dinç: “Uyuşturucuyla mücadelede anne babalara çok önemli görevler düşüyor”

Genel anlamda ilk kullanımlardan hemen sonra müdahale edilmesi halinde bu çocukları kurtarabiliyoruz” dedi.

Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de katılımıyla Polis evinde gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Dinç, uyuşturucu ile mücadelelerinin aralıksız sürdüğünü ifade etti. Dinç, uyuşturucu kullanımı ile mücadelede anne babaların çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Anne babalara çok önemli görevler düşüyor. Genel anlamda ilk kullanımlardan hemen sonra müdahale edilirse bu çocukları kurtarabiliyoruz. Ne kadar uzun süre uyuşturucu kullanırsa, bu çocukları bataklıktan kurtarması o kadar zor oluyor. Bizim bu alanda çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bunlardan bir tanesi ise 'En iyi narkotik anne' projesi. Bu projede 2022 yılında 45 bin kişiye, anneye, öğretmenlere, bireylere eğitim verdik. Hedef kitlede özellikle uyuşturucu kullanılan, daha çok bulunan bölgelerdeki bireylere eğitim veriyoruz. Biz kararlıyız bu noktada, devletimiz de çok kararlı. Elimizden geleni yapıyoruz inşallah. Uyuşturucu ortaokula indi, ilkokula indi gibi söylemler çıkıyor ama bu şekilde değil. Bizim tespitlerimizde yaş aralığı belli, kullanıcı sayısına kadar ve satıcıları da biliyoruz. Devletimiz bu uyuşturucu konusunda gerçekten çok başarılı” dedi.

Merkez ve çevre ilçelerdeki tüm okul ve eğitim alanları etrafında denetim yaptıklarını anlatan Dinç, “Okul polisi uygulamamız da oldukça başarılı şekilde ilerliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın ortak yaptığı protokolle okulların sıklığına göre kategorilere ayrılıyor. Yani olayların çıkabileceğini ön gördüğümüz alanlarda biz okul polisi tutuyoruz. Bu yıl Konya merkezde çok büyük bir olay olmadı” diye konuştu.

Hırsızlık olaylarında açıktan hırsızlıkların çok yaşandığını ifade eden Dinç, yapılan çalışmalarla sadece Meram ilçesinde hırsızlık malı satın alan çok sayıda iş yerinin kapatıldığını ifade etti. Dinç, hırsızlık olaylarında azalma olduğunu, olayların çözülmesi noktasında da geçen yıla göre daha iyi durumda olduklarını kaydetti.

Program soru-cevap bölümünün ardından sonra erdi.