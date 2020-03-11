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Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'dan Başkan Akkaya'ya ziyaret

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı ziyaret etti.

Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'a, Akşehir Belediyesi tarafından yürütülen belediyecilik çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Mustafa Aydın'a ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Akkaya, “Akşehir'de emniyetimizin yaptığı başarılı çalışmalar sayesinde huzur ortamında yaşıyoruz. İl Emniyet Müdürümüzün şahsında şehrin huzur ve asayişinin sağlanması noktasında özveriyle çalışan tüm ilçe ve il emniyet personeline teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.


Başkan Akkaya ziyaret sonunda İl Emniyet Müdürü Aydın'a Nasreddin Hoca'nın tersine çalışan saatini armağan etti.

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