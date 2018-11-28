Emniyet Müdürü Yaman, tecrübe paylaşımı programına konuk oldu

Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Selçuklu Çalışan Gençlik Merkezi tarafından haftalık düzenlenen "İşin Ehlinden" tecrübe paylaşım programına konuk oldu.

Türkiye'de bir ilk olan ve çalışan gençlerin eğitimden spora, sanattan kültüre birçok alanda kendilerini geliştirmesi için faaliyetlerini yürüten ve gençler için bilginin kaynağı haline gelen Ali Okutan Çalışan Gençlik Merkezi düzenlediği “İşin Ehlinden” programıyla gençleri tecrübe konusunda da yetiştiriyor. Bu kapsamda Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman çalışan gençlerle tecrübe paylaşımında bulundu. Ali Okutan Selçuklu Çalışan Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen programa Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın yanı sıra Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural ve çalışan gençlik merkezi üyeleri katıldı.

Türkiye'de sanayi gençliğine yönelik ilk ve örnek bir projelerin Selçuklu'‘da uygulandığını ifade eden Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, projelerin sanayi gençliğinin sosyal ve kültürel hayatına zenginlik kattığını ifade etti.

“Konya güvenli bir şehir”

Çalışan gençlere yönelik bir merkezde böyle bir çalışmaya şahit olduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, “Çalışan gençler için böyle bir imkan sağlayan Selçuklu Belediyesine ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Beye teşekkür ediyorum. Tecrübe paylaşımlarının gençlerimiz için yol gösterici olacağına inanıyorum. Bizler Konya'nın emniyeti için tüm teşkilat mensuplarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede asayişten, trafiğe kadar bütün denetimlerimiz gece gündüz devam ediyor. Konya çok hızlı gelişen büyük bir şehrimiz ve tüm bunların yanında huzurlu bir şehir” dedi.

Program Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural tarafından Konya İl Emniyet Müdürü'ne hediye takdimi ile son buldu.