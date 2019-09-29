En İyi 'Mars'ta Hayat' hikayelerinden birini Konyalı öğrenci yazdı

Bilge Çocuk Dergisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlediği “Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması” sonuçlandı. Yarışmaya Konya'dan katılan Nezaket Sena Özgüner'in hikayesi üçüncü seçildi. Sena, ödülünü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan aldı.

Bilge Çocuk dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde “Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması” düzenledi. Yüzlerce ortaokul öğrencisi önce kendi illerinde ardından Türkiye genelinde yarıştı. Yarışmaya Konya'dan katılan İhsan Kabadayı Ortaokulu öğrencisi Nezaket Sena Özgüner, yüzlerce arkadaşını geride bırakarak üçüncü seçildi.

Güler, 5 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu

İstanbul'da yapılan ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Mars'ta hayatı en iyi anlatan hikayelerden birini yazan Güler, ödülünü Bakan Selçuk'un elinden aldı. “Çocuklarımızın Mars'la ilgili bir yarışmaya katılıyor olması niye umutlanmamız gerektiğini açıklıyor” diyen Selçuk, “İnşallah hep birlikte çok güzel işler yapacağız, yeter ki siz bu ülkeye sahip çıkın ve ülkemizin geleceği için heyecanlanın” dedi.

Albayrak Holding CEO'su Ömer Bolat ise “Bugün çok güzel bir hava var pırıl pırıl bir gün ve onu tamamlayan binlerce bilge çocuk burada. Çocuklar ailelerin meyvesi ailenin neslimizin ve ülkemizin devamı. Çocuk taze bir çiçek. Çocuğu itina ve sevgiyle yetiştirmek gerek” diye konuştu.

Yarışma geleneksel bir hale gelecek

Ödül töreninde binlerce öğrenciyi ağırladıklarını kaydeden Albayrak Medya Grubu Genel Müdürü Abdullah Hanönü ise Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması'nın çocukların hayal dünyalarını ve yazma becerilerini geliştirmek için önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat çekti. Hanönü yarışmanın geleneksel hale geleceğini söyledi. Yarışmaya başvuran tüm hikayelerin tek bir kitapta toplanarak Bilge Çocuk dergisi tarafından okuyucularla buluşturulacağı öğrenildi.