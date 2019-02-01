Endonezyalı öğrenciler Selçuk'ta buluştu

Türkiye'deki Endonezyalı öğrencileri bir araya getiren programa, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, Uluslararası İki Doğu İki Batı Öğrenci Derneği Başkanı Murat Uslu, Büyükelçiler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, “Her ne kadar tenlerimizin renklerinde farklılıklar olsa da, yüreğimiz bir, davamız bir, özümüz bir, sözümüz bir, kökümüz bir, yükümüz bir. Bundan dolayıdır ki damarda akan kanımız bir, canımız bir, cananımız bir, derdimiz bir. Hazreti Mevlana'nın kentine, bilhassa dışarıdan gelen misafirlerimiz için, barış, hoşgörü kentine hepiniz hoş geldiniz. Tabii Konya'ya gelmişken Hazreti Mevlana'dan bahsetmeden olmaz. Ama biz Hazreti Mevlana'yı bir kısım insanların, ‘Dinler üstü bir adam' gibi adlandırdığı değil, ‘Ben yaşadığım sürece Kur'an'ın kölesiyim. Övülmüş yüceltilmiş Peygamberin ayağının tozuyum. Her kim ki benden bundan başka bir şey aktarırsa, o sözden de sözü söyleyenden de davacıyım.' diyen kendisini Kuran'dan ve sünnetten ayrı görmeyen ve onun kölesi olduğunu ifade eden bir Allah dostu olarak görüyoruz” dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karabulut, konuşmasının ardından Hazreti Mevlana'yla ilgili kendi yazdığı ‘Gel'şiirini okudu.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, “Her şeyden önce PPI Konya Ekibiyle programdan sonra görüşmek isterim. Farklı bir bakış açısıyla çok güzel bir Konya videosu hazırlamışsınız. Endonezya'yla olan aktif ilişkimiz üzülerek söylemek istiyorum, tsunami sonrasında oldu. Ama inşallah daha iyi şartlarda, yeni dönemde ilişkilerimizi daha da arttıralım. Etrafınızda bulunan arkadaşlarınız için Konya'yı tercih etmelerini söylemenizi sizden rica ediyorum. Allah sizlere hayırlı sağlıklı ömürler versin. Konya'ya daha sık gelin. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program kapsamında kültürel aktiviteler aracılığıyla bağların güçlenebileceğini dile getiren Endonezyalı öğrenciler, Endonezya geleneksel müzik aleti olan ‘Angklung', geleneksel maske dansı ‘Tari Topeng' ve geleneksel dansları olan ‘Tari Pukat' ile gösteriler sergiledi.

Endonezyalı öğrenciler Selçuk'ta uluslararası sempozyum düzenledi

Program kapsamında Konya'daki Endonezyalı Öğrenciler Birliği tarafından Selçuk Üniversitesinde uluslararası sempozyum düzenledi. Programa konuşmacı olarak, Endonezya Büyükelçisi R. Hitman Moelhjawan, Türkiye Cumhuriyeti Endonezya Büyükelçisi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek katıldı. Sempozyumda sırasıyla “Endonezya ile Türkiye arasındaki ilerleyen ilişkiler”, “Türkiye açısından Endonezya” ve “Türkiye'nin dış politikası ve güvenlik endişesi” konuları konuşuldu. Sempozyuma Türkiye çapında 220 Endonezyalı öğrenci katıldı.

Yapılan etkinliklerin ardından protokol üyelerine hediye ve plâket takdim edildi.