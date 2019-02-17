Engelleri aşıp basketbolla hayata tutundular

Konya'da engelliler basketbol ile hayata tutunuyor. Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen engelli basketbolcuların amacı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımlarla oynamak.

Çeşitli sebeplerle tekerlekli sandalyeye mahkum olan bazı engelli bireyler, 2005 yılında Konya Engelliler Spor Kulübünü kurdu. Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden takımın en büyük hedefi Süper Lig'de mücadele edebilmek. Engelli basketbolcular Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımlara karşı oynayabilmenin hayalini kurarken, büyük takımları da Konya'ya getirerek taraftarla buluşturmayı istiyor.

Şehit Rıdvan Adam Kapalı Spor Salonu'nda Küçükçekmece Belediye Dostluk Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşan Konya Engelliler Spor Kulübü, konuk takımı 61-46 mağlup ederek hedeflerine bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşadı.

“Hedefimize inşallah ulaşacağız”

Beşiktaş'ın yanı sıra çeşitli takımlarda forma giyen takım kaptanı Oktay Eraslan, tekerlekli sandalye basketbolunun masraflı bir spor dalı olduğunu söyledi. Hedeflerinin adım adım Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyleyen kaptan Eraslan, “Konya 2005 yılında kurulan bir takım. Tabii o zamanlar şu anki gibi gelişmiş bir basketbol değildi, amatör kulüp olduğundan dolayı. Çünkü çok külfetli, çok masraf isteyen bir dal. Şuanki kullandığımız sandalyelerin tanesi yaklaşık 30 bin lira civarında. Bunu destek almadan kendi imkanınızla alamıyorsunuz. 2008 yılında buraya geldim. Şu anda benim hazır bir işim var, özel sektörde çalışıyorum. Bu işi severek, hobi olarak yapıyorum. Arkadaşlarımızın çoğu da böyle yapıyor. Bu işin en büyük zorluğu tanınmamanız, önünüzün açık olmaması. Bu kulübün bir hedefi var, o da Süper Lig'e çıkmak. Bu 2005 yılından beri hedeflediğimiz bir şey. Şu anda biz 2. Lig'deyiz, 1. Lig'e yükselme aşamasında ciddi yatırımlar yaptık. 1. Lig'den sonra Süper Lig var. Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray mevcut. Biz bunların Konya'ya gelmesini istiyoruz. O yönde yatırımlarımızı yaptık. Allah'ın izniyle inşallah hedefimizden sapmış değiliz. Hedefimize inşallah ulaşacağız” dedi.

“Bizi pek kimse tanımıyor”

Şu anda tek isteklerinin takıma el uzatılması, destek verilmesi ve önünün açılması olduğunu kaydeden Eraslan, “Bu medya olabilir, sponsor olabilir. Şu anda bize Selçuklu Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi çok ciddi anlamda destek veriyor. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Ama tabii ki kadronuz ne kadar geniş olursa, ne kadar güzel ve güçlü olursa o kadar çok daha emin adımlarla ilerlersiniz. Maalesef bizim basketbolda oyuncular engelinden dolayı çok fazla ön plana çıkamayabilir. Oyuncu bulmakta zorlanıyoruz. Bu sefer dış transfere yönelmeye çalışıyoruz ve bu da bir maliyet gerektiriyor. Biz kendi alt yapımızdan oyuncu yetiştirmek durumunda kalıyoruz. Şu anda 11-14 yaşlarında 5-6 tane oyuncumuz var. Bunları takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız maçlara taraftar gelmiyor. Bizi pek kimse tanımıyor. Oysa Konya'da tek engelli basketbol takımı var” şeklinde konuştu.

“Biz basketbolu bir hayat olarak görüyoruz”

Bir engelli olarak hayata tutunmalarının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Konya Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Ali Koç ise, “Basketbola başladıktan sonra kendimizi çok daha özgüvenli hissetmeye başladık. Kendimizi bir adım daha önde hissetmeye başladık. Nitekim de öyle oldu. Normal insanlardan daha fazla iyi bir spor yapabiliyoruz. Biz basketbolu bir hayat olarak görüyoruz, iş olarak görmüyoruz, hobi olarak da görmüyoruz. Bu bizim hayatımız ” ifadelerini kullandı.

“Sosyal olmaya çalışıyorum”

Basketbola profesyonel olarak değil de amatör olarak baktığını dile getiren engelli basketbol oyuncusu Şaban Özkara da, “Bir aktivite olsun benim için, bir spor olsun. Sadece basketbol da değil bunun yanında resim yapıyorum, şiir yazıyorum. Sosyal olmaya çalışıyorum, hayatın içine girmeye çalışıyorum bir şekilde. Eğer tabii engeller kaldırılırsa bizler için daha iyi olacak. Sadece bu iş bizde değil. Diğer insanların bizim yaşama dahil olma becerimize katkı sağlaması lazım. Her şeyi yürüyen insana göre ayarlamamalı yani. Türkiye'de tekerlekli sandalyeli insanlar da var. Engelliler var, görme engelliler var. Engeller farklı farklı ama hepsinin de hayata dahil olmak için kapısı var. Herkes o kapıdan geçmek zorunda” diye konuştu.