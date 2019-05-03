İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Engelli öğrencilerden trafik uygulaması

Konya’nın Seydişehir ilçesinde özel eğitim gören otizm ve down sendromlu öğrenciler Trafik Haftası nedeniyle "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganı ile trafik polisleriyle birlikte uygulama yaptı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde özel eğitim gören otizm ve down sendromlu öğrenciler Trafik Haftası nedeniyle "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganı ile trafik polisleriyle birlikte uygulama yaptı.


Seydişehir'de özel eğitim gören otizm ve down sendromlu öğrenciler Hükümet Konağı kavşağında ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganı ile trafik polisleri ile birlikte uygulama yaptı. Uygulamada öğrenciler araçları durdurarak yayalara yol verirken trafik polisleri ise hazırlanılan broşürleri sürücülere vererek, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.