Engelli öğrencilerden trafik uygulaması

Konya'nın Seydişehir ilçesinde özel eğitim gören otizm ve down sendromlu öğrenciler Trafik Haftası nedeniyle "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganı ile trafik polisleriyle birlikte uygulama yaptı.

Seydişehir'de özel eğitim gören otizm ve down sendromlu öğrenciler Hükümet Konağı kavşağında ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganı ile trafik polisleri ile birlikte uygulama yaptı. Uygulamada öğrenciler araçları durdurarak yayalara yol verirken trafik polisleri ise hazırlanılan broşürleri sürücülere vererek, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulundu.