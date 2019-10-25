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Erasmus öğrencileri Meram Belediyesini ziyaret etti

Erasmus programı çerçevesinde İspanya, Portekiz, Estonya ve Yunanistan’dan gelen öğrenciler Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesini ziyaret etti.

Erasmus programı çerçevesinde İspanya, Portekiz, Estonya ve Yunanistan'dan gelen öğrenciler Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesini ziyaret etti.


Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit tarafından karşılanan öğrenciler, Meram ve Meram Belediyesinin tanıtım filmini izledi. Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit Meram ve Meram Belediyesi hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.


Meram'ın 350 bin nüfusu ve 69 mahallesiyle Konya'nın ikinci büyük ilçesi olduğunu kaydeden Şenyiğit, “Selçuklu Devletine başkentlik yapmış bir şehir olan Konya ve doğal güzellikleriyle ünü Türkiye'nin dışına taşmış ilçesi Meram'a yaptığınız bu ziyaretin hayatınız boyunca sizlerde güzel bir iz bırakmasını ümit ediyorum” diye konuştu.


Daha sonra öğrenci ve eğitmenleriyle sohbet eden Başkan Yardımcısı Şenyiğit, ziyaretçilerin Meram hakkındaki sorularını da yanıtladı. Ahmet Şenyiğit, ziyaretin sonunda eğitmenlere İngilizce mesnevi hediye etti.


Erasmus öğrenci ve eğitmenleri gösterdikleri ilgiden dolayı Meram Belediyesi ve Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit'e teşekkür etti.

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