Ereğli Adabağ'da yılın ilk fide ekimi gerçekleştirildi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi personelleri Adabağ Organik Tarım Bölgesi'nde fide ekimi gerçekleştirdi. Bu çerçevede 101 bin domates, 20 bin kavun, 5 bin biber, 2 bin patlıcan olmak üzere toplamda 128 bin sebze fidesi toprakla buluşturuldu.

Bir fazla üretmek için kolları sıvayan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, üretken belediyecilik anlayışı çerçevesinde hizmetlerine devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl başlatılan organik tarım projesinde elde edilen yüksek verim memnun etti. Üretime verdiği önemi her fırsatta dile getiren Başkan Oprukçu, “Gelişen toplumların yolu mutlaka üretmekten, üretemeyen toplumlar kendi kendine yetemeyecek konuma gelir ki bu da başka ülkelere muhtaç hale gelinmesine sebebiyet verir. O nedenle üreteceğiz, bir fazla üretmek için çaba ve gayret göstereceğiz. Bu noktada geçtiğimiz yıl Adabağ Bölgesi'nde başlattığımız Organik Tarım Projemiz çerçevesinde bu yılın ilk fidelerini belediye personellerimiz toprakla buluşturdular. Organik tarımı çok önemsiyor ve mutlak suretle organik tarıma yönelimin artmasını arzu ediyoruz. Hemşerilerimiz, vatandaşlarımız organik ürünler yesinler istiyoruz. Bunun için de kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim bereketli eylesin, üretimimize katkısı sunan ve emeği geçen herkese teker teker teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.