Ereğli Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi

Konya'nın merkez Ereğli İlçe Belediyesinde, Hüseyin Oprukçu başkanlığındaki ilk meclis oturumu gerçekleştirildi.

Nisan ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunda konuşan Başkan Hüseyin Oprukçu yeni seçilen belediye meclis üyelerine başarı temennisinde bulunurken siyasi parti ayrımı gözetmeksizin Ereğli Belediye Meclisinin kolektif bir ruhla çalışarak ilçenin geleceğini inşa edecek hizmetler için doğru kararlara imza atacaklarına yürekten inandığını ifade etti. Belediyeciliğin kamu hizmetkarlığı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Oprukçu, “Ereğlimize, Ereğlili hemşehrilerimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağız. Beş yıl uyum ve uzlaşma zemini içerisinde huzur şehri Ereğli'yi birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Görüşülen tüm maddelerin oy birliği ile kabul edildiği toplantıda Başkanlık Divanı, Belediye Encümeni, İstisas Komisyonları, Tarihi Kentler Birliği, Anadolu Medeniyetleri Belediyeleri Birliği üyelik seçimleri de yapıldı.