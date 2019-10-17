Ereğli Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci birleşiminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı alındı.

Ereğli Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci birleşimi Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen oturumda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı alındı. Alınan karar öncesi Suriye sınırında terör örgütlerine yönelik devam eden Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisini, Ereğli Belediye Meclisi adına Başkan Hüseyin Oprukçu okudu. Başkan Hüseyin Oprukçu, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Türk birliğinin Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş ifadesi' olarak tarif ettiği Türk ordusu, Fırat'ın doğusu yani Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Fırat kalkanı ile Elbab, Zeytin Dalı ile Afrin'e huzur ve güven götüren Türk ordusu bugün de Barış Pınarı ile Fırat'ın doğusuna aynı huzur ve güveni götürmek için var gücüyle mücadele vermektedir. Hedefleri, sebep ve gidişatı bakımından Barış Pınarı Harekatı, dün Zeytin Dalı'nda, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi tüm şer cephelerini birleştirip Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ‘Savaş yanlısı' olarak gerek ulusal gerekse uluslar arası alanda karalama kampanyaları başlatmalarını başarmış, Dünya'nın eksenini kırma kudretinin yalnızca Türk milletinde vücut bulduğunu göstermiştir” şeklinde konuştu.

Tarihin her bir satırının, Anadolu'daki Türk varlığının devamı, Türk bekasının teminatı için verilen mücadelelerle yazılı olduğunu kaydeden Başkan Oprukçu, “Şerefli Türk milletinin ve onun muzaffer ordusunun, bugün de tarih sahnesindeki rolü değişmemiş, dört bir yanında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, terör kuşatmasını yerle yeksan ederek önümüzdeki yüz yıllarda, bin yıllarda da varlığını idame ettirebilme mücadelesinin orta yerinde kendisini bulmuştur. Barış Pınarı Harekatı bir mecburiyetin, tarihin coğrafyaya sığmadığı bir tabloda mahkumiyetimizin bir tezahürüdür. Varlığını Türk varlığına armağan etmiş, inanmış bir memleket evladı olarak şunu açıkça ifade etmeliyim ki vatanımızın bekası, milletimizin geleceği için Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütleriyle mücadele eden ordumuzun ve sınırlarımızda terör koridorlarına müsaade etmeyeceğini açıkça beyan eden devletimizin yanındayız. Bu duygu ve düşüncelerle başladığı günden bu yana Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize muvaffakıyetler diliyor, şehadete ulaşan askerlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. İnanıyor ve güveniyorum ki başaracağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Oprukçu, konuşmasının ardından, bildiriye destek veren AK Parti, CHP ve MHP meclis üyelerine teşekkür etti.