Ereğli Belediyesi 2018'de bin 119 nikah kıydı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2018 yılı içerisinde bin 119 nikah kıyıldı.

Ereğli Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2018 yılında dünyaevine giren bin 119 çiftin nikahını kıydı. Bu yıl ile birlikte 5 yılda 5 bin 602 nikah kıyılırken, Evlendirme Memurluğundan alınan bilgilere göre, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven de en çok nikah kıyan belediye başkanı olarak kayıtlara geçti.

Ailenin toplumun en küçük yapı taşı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Aile içerisinde yetişen bireyler toplumu oluşturduğu için toplumun gelişiminde ailenin büyük rolü vardır. Aile, bireyin hayatı ve toplumun fonksiyonları üzerindeki etkileri açısından en temel öğedir. Ülkemizde aileye verilen önem diğer ülkelere nazaran çok daha fazladır. Son dönemlerde giderek zayıflamakta olan aile kurumuna gereken önemi vermek ve her zaman aile kurumunu güçlü tutmak hem yetişkinlerimiz hem de çocuklarımız için daha sağlıklı bir geleceğe adım atmanın en doğru yolu olacaktır. Gençlerimizin aile kurarak vatanını, milletini, bayrağını seven ahlaklı nesiller yetiştirmesi ülkemizin bekası ve geleceği için çok önemlidir. Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek ve aile kurumunun devamı noktasında onlara destek olmak, eğitimler vermek bizlerin görevidir” ifadelerini kullandı.

Özgüven, “Belediyemiz Evlendirme Memurluğu tarafından binlerce vatandaşımızın aile kurmasına vesile olmaktan dolayı ve birçoğunda onlarla birlikte olarak bu mutlu anlarına şahitlik etmekten dolayı çok mutluyuz. Hayatlarını hastalıkta ve sağlıkta hep beraber olacaklarını belirterek birleştiren gençlerimizin gözlerindeki mutluluk geleceğimiz için en önemli anlardan bir tanesidir. Bu duygu ve düşüncelerle aile kuran tüm hemşehrilerimize mutluluklar diler, millete ve topluma faydalı evlatlar yetiştirmelerini Rabbimden niyaz ederim” dedi.