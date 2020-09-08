Ereğli Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Ereğli Belediyesi Fen İşleri ekipleri, asfalt ihtiyacı olan noktaları tespit ederek gerekli çalışmaları hızla gerçekleştiriyor. Asfalt dökülen yollar ise vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Çalışmaları takip eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Bu yola çıkarken de, bugün de yarın da tek gayemiz Ereğlimize hizmettir. Bize inananları pişman etmemeye önemli hizmetlerimizle Ereğlimizi modern bir şehir hüviyete kavuşturmaya kararlıyız ve bu doğrultuda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ekiplerimizin yürüttüğü asfalt çalışmaları bunun en önemli örneğidir. Bir an önce çalışmalarımızı tamamlayarak, asfalt ihtiyacı olan yerleri asfaltla buluşturarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya özen gösteriyoruz. Şu anda organizede önemli ölçüde bir asfalt çalışmamız devam ederken, ekstra asfalt temin etmeye gayret ediyoruz. İnşallah onları da temin edersek de organize dönüşü tekrar kaldığımız yerden yetişebildiğimiz kadarıyla, imkanlarımız dahilinde asfaltlamaya devam edeceğiz” dedi.