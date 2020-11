Ereğli Belediyesi binlerce fidanı toprakla buluşturdu

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kuzukuyu Mahallesindeki fidan dikim programına Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, MHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz, belediye meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri, STK temsilcilerinin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personelleri katıldı.

Yeşile verdiği önemi her fırsatta gözler önüne seren Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle organize ettiğimiz bu ağaçlandırma alanımızda birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. Gökçeyazı Mahallemizde Orman İşletme Müdürlüğümüzün hazırladığı alanda da şükürler olsun fidanlarımızı diktik, inşallah her birimizin bir fazla dikili ağacı olsun. Memleketimiz yeşil olsun, yeşil Ereğli'de yaşamanın şerefini, onurunu yaşadığımız bir tabloda çok daha fazla yeşil olsun istiyoruz. Öteden beri hayalimizdir, özleriz, arzu ederiz Karacadağımızın güneyini Toros Dağımızın kuzeyini yemyeşil görmek istiyoruz. Önceki Belediye Başkanlığımız döneminde hatırlarsınız 750 bin fidan dikmiştik Ereğli'mize. İnşallah bu sayı 5 milyon, 7 milyon olsun bir fazla ağaçlansın memleketimiz, ağacı kimin diktiğinin önemi yok önemli olan ağacın dikilmesidir. Bu bağlamda Ereğli'mizin yeşiline yeşil katmaya devam ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Yeşili koruyan, yaşatan Belediyecilik anlayışımızla daha binlerce fidan dikmeye, fidanlarımıza can suyunu vermeye devam edeceğiz. Bunun yanında son zamanlarda hain terör örgütlerinin kanlı eliyle ormanlarımız yandı onlarla birlikte de bizim içimiz yandı. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıldıramayacaklar, o kalleşler bir yakar biz bin dikeriz, biz millet olarak egemenliğimizden, bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyiz, gerekirse bir ölür bin diriliriz. Allah'ın izniyle terör örgütlerinin hain emellerine fırsat vermeyecek, geçmişte olduğu gibi şimdi de gelecekte de vatanımızı kanımızın son damlasına kadar koruyacağız” ifadelerini kullandı.