Ereğli Belediyesi denetimlerini artırdı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatlarıyla Perşembe Semt Pazarında vatandaşlar için huzurlu alışveriş ortamı sağlamak amacıyla denetimlerde bulundu.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatları ile Ramazan ayı dolayısıyla alışverişin yoğunlaştığı Perşembe Semt Pazarında denetimlerde bulunan belediye zabıta ekipleri hem vatandaşları dinledi hem de esnafa uyarılarda bulundu.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Oprukçu, “Mübarek Ramazan ayı içerisinde vatandaşlarımızın daha kaliteli ürünlere daha ekonomik şartlarda ulaşabilmesi için elimizden geldiğince çalışmalar yapacağız. En büyük amacımız vatandaşlarımızın şehrimizde huzur ortamında yaşamalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda gereken çalışmaları yapacağız. Belediye olarak hemşehrilerimizin de istek ve taleplerini göz önünde bulundurarak bir fazla hizmet için canla başla çalışacağız. Denetimlerde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.