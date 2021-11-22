Ereğli Belediyesi Deri Atölyesi üretime devam ediyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda açılan deri atölyesi üretime devam ediyor.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, yeni istihdam sahaları oluşturacak hizmetlerin çok önemli olduğunu söyledi. Deri atölyesinde üretimin devam ettiğini belirten Başkan Obrukçu, “Üretim, toplumları ileri taşıyan ve gelişimine katkı sunan objelerin başında gelmektedir. Özellikle istihdam noktasında önemli etkisi olacak hizmetleri gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Önemli olan yeni istihdam sahaları oluşturmaktır. Deri atölyemiz de sonraki aşamalarda yaklaşık 200 kişiye istihdam imkanı sağlayacak. Şu an belirli ölçüde üretime devam ediyoruz. Ereğli Belediyesi deri atölyemizin üretimini çoğaltarak, ihracat ağını genişleterek Ereğli'mizin geleceğine armağan edeceğiz. Açı, açığı olmayan, tüm gençlerin iş imkanı bulduğu bir Ereğli'yi oluşmaya kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Bunu sağladığımızda da en önemli hedefimiz olan huzur şehri Ereğli'yi inşa edeceğimize inanıyoruz. Refahı ve yaşam standardı yüksek olan bir toplumun huzura kavuşmasının önündeki engeller tek tek kalkacaktır” dedi.