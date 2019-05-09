Ereğli Belediyesi dilencilere göz açtırmıyor

Konya'nın Ereği İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek vatandaşların vicdani duygularını suistimal eden dilencilere cezai işlem uyguluyor.

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Mübarek Ramazan ayı içerisinde manevi duygularımız daha da artmaktadır. Bu duyguları suistimal ederek rahatsızlık veren dilencilere karşı tavrımız nettir. Hiç kimse benim vatandaşımın iyi niyetini kullanamaz, rahatsızlık vermeye hakkı da yoktur. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimize talimatlarımızı verdik görüldükleri yerde müdahale edilecek ve gereken cezai müeyyideler uygulanacaktır” dedi.

Mağduriyeti gidermenin yolunun dilenmek olmadığını belirten Başkan Oprukçu, “İnsanların duygularıyla oynayarak haksız bir kazanç elde edilmiş olur. Dilencilik bir meslek haline dönüştürülmüş bazı kişiler tarafından ancak biz buna göz yummayacağız. Gerek Kaymakamlık bünyesinde gerekse Belediye olarak gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.