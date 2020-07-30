Ereğli Belediyesi ekipleri hayvan pazarında denetim yaptı

Konya'nın Ereğli ilçesinde zabıta ekipleri hayvan pazarında denetim yaparak satıcılara ve vatandaşlara maske dağıttı.

Ereğli'de Gülbahçe Mahallesi Taş Evler mevkisinde kurulan hayvan pazarında Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde maske denetimi yaptı. Hayvan pazarındaki denetimlerde zabıta ekipleri satıcı ve vatandaşlara sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunarak maske dağıttı.

Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan ve kurallara uyulmasının önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda Gülbahçe Mahallesi Taş Evler mevkisinde kurulan hayvan pazarında ekiplerimiz denetimlerini yaparak maske dağıtımı gerçekleştirdiler. Bu anlamda tüm hemşehrilerimizden ricam hijyene özen göstermeleri ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleridir. Zor günler geçirdiğimiz şu zamanlarda duyarlı olmalıyız. Tüm hemşehrilerimize hayırlı bayramlar dilerim” ifadelerini kullandı.