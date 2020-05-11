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Ereğli Belediyesi her zaman vatandaşın yanında

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan günlerde daha rahat çalışma imkanı da bulmayı fırsata çevirerek konteynerlerin temizliğini yapıyor.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan günlerde daha rahat çalışma imkanı da bulmayı fırsata çevirerek konteynerlerin temizliğini yapıyor.


Ereğli Belediyesi korona virüsünün ülkemizde görüldüğü günden bu yana hizmetleriyle her zaman vatandaşlarının sağlığı ve virüsün bulaşma olanağını en aza indirme adına çalışmalarına devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde daha rahat çalışma imkanı da bulmayı fırsata çeviren ekipler konteynerlerin temizliğini yapıyor ve bu günlerde Vefa Sosyal Destek Grubu ile işbirliği halinde görevli araçlar ve çalışanlarıyla merkeze uzak mahallelere ulaşımda zorlanan fırınların ekmek satışına destek olarak vatandaşların ekmek ihtiyacını gideriyor.



“Bizler hizmete memur kılındık”


Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Bizler hemşehrilerimizin destekleriyle hizmete memur kılındık. Bu noktada hizmette geri durmamız, aksatmamız düşünülemez. Elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek gece gündüz demeden çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet götürmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda hemşehrilerimizin Covid-19 salgınından korunması adına hizmetlerimizi büyük bir titizlik ve süreklilikle gerçekleştiriyoruz. Sokağa çıkma yasağı olan günlerde de belirli periyotlarda yaptığımız temizlik ve ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca merkeze uzak mahallelerimize ulaşımda zorlanan fırınlarımıza Vefa Sosyal Destek Grubu ile işbirliği halinde araçlarımızla destek olarak hemşehrilerimizin ekmek ihtiyacını gidermelerine olanak sağlıyoruz. Tüm hizmetlerimiz hemşehrilerimizin mutluluğunu görme ve huzur şehri Ereğli'yi inşa etme arzumuzdandır” dedi.

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