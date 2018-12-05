Ereğli Belediyesi ilçeye yeni halı sahalar kazandırdı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından Türbe, Cahı, Aydınlar, 500 Evler, Adabağ ve Beyköy mahallerinde yapımı tamamlanan halı sahalar hizmete girdi.

Ereğli Belediyesi tarafından, Türbe, Cahı, Aydınlar, 500 Evler, Adabağ ve Beyköy Mahallelerinde yapımı tamamlanan halı sahalarla birlikte ilçeye 15 halı saha kazandırıldı. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan halı sahalarla 24 mahalleye yeni halı saha yapılmış oldu. Ereğli Belediyesi öz kaynaklarıyla yaklaşık 1.7 milyonluk halı saha yatırımı yaparken, Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto destekleriyle bu rakam yaklaşık 2.5 milyona ulaştı.

Hizmet noktasında en iyiyi yapma gayesinde olduklarını belirten Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Göreve geldiğimiz günden bu yana alt yapı, kanalizasyon, asfalt, kaldırımda rekor hizmetlere imza attık. Bunların yanında hemşehrilerimize sosyal alanlar oluşturarak 34 yeni parkı şehrimize kazandırdık. Ayrıca çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik Büyükşehir Belediyemizle birlikte toplamda 24 halı saha yaparak onlar için güvenli oyun alanları oluşturduk. Bu anlamda söz verdiğimiz hizmetleri bir bir yerine getirmiş olduk” şeklinde konuştu.

Konya'nın her şeyin en iyisine layık olduğunu dile getiren Başkan Özgüven, “Biz de bu doğrultuda gece gündüz demeden hizmetlerimize devam ediyoruz. Yaptığımız asırlık hizmetlerle Ereğli'mizin değerine değer katarken gelişen ve büyüyen bir şehir hüviyeti kazandırdık. Tüm bunları yaparken en büyük gücümüz hemşehrilerimiz oldu. Bizlere güvenen ve her daim destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.