Ereğli Belediyesi işçilerin promosyonlarını hesaplarına yatırdı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, bayram öncesi promosyon ödemelerini işçilerin hesabına yatırdı.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısında bayram öncesi promosyonların yatacağını belirtmişti. Toplantının üzerinden henüz bir hafta geçmeden promosyon ödemeleri işçilerin hesaplarına yatırıldı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukcu, "Söz verdiğimiz gibi bayram öncesi promosyonlar işçilerimizin hesaplarına yattı. Yalan haberlerle gündemi meşgul edenler, senaryo uydurup bizleri itham altında bırakanlar umarım birazcık mahcup olmuşlardır. Kimse Hüseyin Oprukçu üzerinden siyaset yapmaya kalkmasın. Merak etmesinler biz personellerimizi bazıları gibi siyasi rant uğruna değil, samimi bir duruşla hakiki manada düşünüyoruz. Keşke elimizden fazlası gelse onu da hiç tereddüt etmeden yaparız. Bayram öncesi çalışanlarımızı mutlu ettiysek o bize yeter" ifadelerini kullandı.