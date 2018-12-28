Ereğli Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, yoğun kar yağışının ardından temizleme ve tuzlama çalışlarına devam ediyor.

Ereğli Belediyesi ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte gece geç saatlerinden sabahın ilk saatlerine kadar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Başkan Özkan Özgüven, mağduriyetlere fırsat vermemek çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret etti.

Gizli buzlanma ve don olayı hakkında vatandaşları uyaran Başkan Özgüven, “Ekiplerimiz kar yağışının başlamasıyla birlikte temkinli davranarak oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Kar Kalınlığı yok denecek kadar az olsa da gizli buzlanmaya dikkat etmeliyiz. Ekiplerimiz ana arterler başta olmak üzere tuzlama ve solüsyonla buzlanmayı en aza indirmek için sahada çalışmaları yapıyorlar. Gece geç saatlere kadar yürütülen çalışmalardan sonra sabahın ilk saatlerinden itibaren de ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve mutluluğu için canla başla çalışıyoruz. Tüm çalışanlarımıza özverili yürüttükleri çalışmalar için teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin de bu noktada azami dikkat ve tedbirli olmasını rica ediyorum. Rabbim kazasız, belasız, hayırlı ve bereketli yağışlar nasip eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.