Ereğli Belediyesi park ve refüjlere çiçek dikimini sürdürüyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, baharın gelişiyle birlikte başladığı parklarda ve refüjlerde çiçek dikim çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, baharın gelişiyle birlikte çevre düzenleme çalışmalarına sürdürüyor. Bu çerçevede parklarda ve refüjlerde çiçek dikimi gerçekleştirildi.

Peyzaj çalışmaları ile Ereğli'yi renklendirdiklerini belirten Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin önemli noktaları başta olmak birçok park ve refüjleri çiçeklerle donatarak hemşerilerimize görsel şölen yaşatıyorlar. Yeni ekim çalışmalarımız ile birlikte de şehrimizi renklendirmeye devam edeceğiz. Çiçek gibi bir Ereğli için çalışıyoruz. Ayrıca daha güzel ve daha yeşil bir Ereğli için titizlikle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Ereğli'de yeşil alanları koruma ve daha da artırmanın öncelikleri olduğuna vurgu yapan Oprukçu, “Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Yeşil Ereğli olarak anılmak istiyoruz. Çünkü yeşilin insan sağlığı ve psikolojisine etkininin bilincindeyiz. Ereğli'miz için her ayrıntıyı gözetiyor, bu doğrultuda hizmetlerimizi yönlendiriyoruz. Daha yeşil bir Ereğli'yi inşa etmeye gayret gösteriyoruz” diye konuştu.