Ereğli Belediyesi Ramazan etkinliklerinin açılışını yaptı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenecek programların açılışını Cahit Nazlı'nın ilahi dinletisi ve semazen gösterileri ile gerçekleştirdi.

İftardan sonra Oğuz Ata Tesisleri içerisinde düzenlenen programa ve kurulan alışveriş çadırlarına da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Manevi duyguların doruklarda yaşandığı Ramazan ayı vatanımıza, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirsin inşallah. Dargınları barıştıran, yoksulların gözetildiği, birlik ve beraberliği daha da perçinleştiği bu mübarek ayı belediye olarak da çeşitli etkinliklerle daha coşkulu hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda İlahi Sanatçımız Cahit Nazlı Bey ve semazen gösterisi ile vatandaşlarımızı buluşturduk. Programımıza iştirak ederek bizleri memnun eden tüm hemşehrilerimize saygılarımı sunuyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Oprukçu, “Ramazan ayı içerisinde sürpriz etkinliklerimiz devam edecek. Belediyemiz yayın organlarını takip ederek vatandaşlarımız bu etkinliklerden haberdar olabilirler. Tüm programlarımızda sevgili hemşehrilerimizi görmekten mutluluk duyarız” dedi.