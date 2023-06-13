Ereğli Belediyesi selin etkilerini azaltmak için güce gündüz çalışıyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi şiddetli yağmur nedeniyle meydana gelen selin ardından gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Ereğli Belediyesi, ilçede şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen selin ardından çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Selin etkilerini azaltmak için gece gündüz demeden mücadele veren belediye ekipleri, etkisini sürdüren yağışlar sonrası selden mağdur olan mahallelerde gerekli müdahalelerini gerçekleştiriyor.

Çalışmaları yakından takip eden ve selin başladığı sıralarda sahada incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, ekipleriyle birlikte hemşerilerinin yanında olduklarını ve gereken tüm çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Oprukçu, “Orhaniye, Atakent, Yenibağlar, Aydınlar, Toros, Kutören, Belkaya başta olmak üzere şehrimizin birçok yerinde yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selin tahribatının önüne geçerek hasarın büyümemesi için tüm ekip ve ekipmanlarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hemşerilerimiz müsterih olsun Allah'ın izniyle birlik ve berberlik içerisinde her zorluğu aşarız” ifadeleri kullandı.