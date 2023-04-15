Ereğli Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına başladı

Tozlu, çamurlu yol bırakmama kararlılığını her fırsatta ortaya koyan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu bu yıl da vakit kaybetmeden sıcak asfalt çalışmalarını başlattıklarını belirtti. Başkan Hüseyin Oprukçu, “Yol medeniyettir. Bu nedenle şehrimizin cadde ve sokaklarını tozdan, çamurdan, çukurdan arındırmayı göreve geldiğimiz günden bu yana hedef edindik. Şükürler olsun ki geçen sürede rekor üstüne rekor kırarak asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu yıl da Allah'ın izniyle önemli bir sıcak asfalt çalışmasını gerçekleştireceğiz. Üretken belediyecilik çerçevesinde bir fazla hizmeti Ereğli'mize kazandırmak adına çalıştık, aynı kararlılıkla çalışmaya da devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz müsterih olsun, Hüseyin Oprukçu'nun olduğu yerde hizmet vardır. Ereğli'mize layıkıyla hizmet etme çaba ve gayretini göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.