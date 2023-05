Ereğli Belediyesi sinek ve haşere ile mücadelesini sürdürüyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan sinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarına hız vererek erken önlem alma amacıyla ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Ereğli Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte sinek ve haşerelere karşı mücadelesini hızlandırdı. Bu çerçevede Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Bir taraftan parklarda, tüm cadde ve sokaklarda araçla ilaçlama yapılırken bir taraftan da Atatürk Kültür Parkı Gölet'te toz granül olarak ilaçlama çalışmaları devam ediliyor. Sinek ve haşerelerin olası huzursuzluk oluşturmasının ve bulaşıcı hastalıklara neden olmasının önüne geçmek adına çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler erkenden önlem alarak etkileri en aza indirmeyi amaçlıyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Her fırsatta dile getiriyoruz bizim hedefimiz huzurlu bir Ereğli inşa etmektir. Bu noktada huzursuzluk oluşmasına sebebiyet veren her hususu ortadan kaldırmak da başlıca görevimizdir. Her manada şehrimizde huzuru inşa etmek için çalışıyoruz. Hemşerilerimizin sağlığı ve huzuru açısından önem arz eden hizmetlerimize her zaman öncelik veriyoruz. Bu noktada havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sinek ve haşerelerin önüne geçmek adına ilaçlama çalışmalarımızı gece gündüz gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.