Ereğli Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, kurulan Sokak Hayvanlarını Besleme Odakları'na ve muhtelif noktalara hayvanların mama ve su ihtiyaçlarını bırakıyor.

Ereğli Belediyesi tarafından birçok noktada kurulan Sokak Hayvanlarını Besleme Odakları; hem hayvanlarda alışkanlık oluşturması hem de bu konuda duyarlı vatandaşların kullanabilecekleri alanlara bırakıldı. Soğuk havalarda yiyecek bulma noktasında zorlanan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını giderme açısından duyarlı davranan Ereğli Belediyesi, bu anlamda sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyorlar.

“Hayvanlar bizim dostumuzdur”

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdiklerine dikkat çeken Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Belediye hizmetleri çerçevesinde rutin hizmetlerimizi eksiksiz ve aksatmadan gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bunun yanında sosyal belediyeciliğin gerektirdiği ölçüde de hizmet etmeye özen gösteriyoruz. Ekiplerimiz özveri ile gece gündüz demeden emeklerini esirgemiyorlar. Tabi sokak hayvanlarını korumak da bizim hem asli hem de vicdani görevlerimiz arasındadır. Hayvanlar, bizim dostumuzdur. Tüm hemşerilerimizin de bu noktada ellerinden geldiğince duyarlı olmalarını rica ediyorum. İnsan olmanın gerektirdiği ölçülerde de adam gibi hizmet etmek hemşerilerimize verdiğimiz en önemli garantidir. Bu çerçevede de hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. İnsanımızı sevmeye, hayvanlarımızı korumaya, yoksullarımızı kollamaya ve tüm hemşerilerimizi kucaklamaya bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.