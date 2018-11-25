Ereğli Belediyesi standına ilgi

İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Konya Tanıtım Günlerinde, Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi standı ilgi gördü.

İlgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Ereğlimiz yöresel ürünler bakımından oldukça zengindir. Siyah havucuyla, beyaz kirazıyla, koyun yoğurduyla, uzun kabağıyla şehrimize özgü ürünler ülkemizin birçok yerinde ilgi ile takip ediliyor. Son yıllarda belediye olarak değerlerimize sahip çıkmak adına yürüttüğümüz patent çalışmaları ve ulusal kanallarda yapılan yayınlarla değerlerimizi daha da ön plana çıkardık. Bu kapsamda siyah havuç ve beyaz kirazımıza patent aldık, diğer ürünlerimiz için de çalışmalarımız devam ediyor. Bu duygularla İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Konya Tanıtım Günlerinde standımıza yoğun ilgi gösteren tüm ziyaretçilere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Özgüven, “Bizler değerlerimize sahip çıkmak ve bu şehre layıkıyla hizmet etmek için bu yola çıktık. Görev süremiz boyunca Ereğlimize önemli hizmetleri kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gayret, sevgi ve samimiyetle Ereğlimizi daha değerli hale getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.