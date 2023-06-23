Ereğli Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin temizliği noktasında çalışmalar rutin olarak devam ediyor.

Ereğli Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizliğin önemine her fırsatta vurgun yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Temiz bir şehir olsun istiyoruz. Ereğli'mizin her noktasında devam eden temizlik çalışmalarımızla hemşerilerimizin temiz bir şehirde huzurlu, mutlu yaşamalarını temin ve tesis etme gayreti içerisindeyiz. Bu noktada hemşerilerimizin de bizlere destek vererek, şehrimizi temiz tutmak adına gerekli özeni göstereceklerini ve gösterdiklerini biliyorum. Rutin olarak devam eden temizlik çalışmalarımızı Kurban Bayramımız öncesinde de itinayla gerçekleştiriyoruz. Tertemiz bir şehirde tüm hemşerilerimize mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.