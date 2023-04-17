Ereğli Belediyesi temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor

Konya'nın Ereğli Belediyesi bahar ile birlikte temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Ereğli Belediye geçtiğimiz haftalarda başlattığı bahar hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu noktada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından refüjlerde, parklarda ve yeşil alanlarda devam eden budama, çapa, çim biçimi, temizlik gibi çalışmaları sürdürüyor.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ereğlimizi bahara hazırlıyor, renklendiriyoruz. Çiçek gibi bir Ereğli olsun istiyoruz ve bu noktada çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hemşerilerimizin yaz aylarında tercih ettikleri parkları, orta refüjleri, kavşakları kısacası tüm şehri düzenli ve güzel hale getirme kararlılığımızla çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu istikamette çalışmalarımıza da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.