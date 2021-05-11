Ereğli Belediyesinden bayram temizliği

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu şu günlerde rutinlerinin dışında bayram temizliklerini de gerçekleştiriyor.

Ereğli Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Rutin çalışmalarının yanı sıra bayram temizliğini de yapan ekipler, çöp toplama işlerini aralıksız sürdürüyor.

Ereğli Belediye Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Tertemiz bir Ereğli hedefimizle şehrimizin temizlik hizmetlerimize devam ediyoruz. Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce çöp toplama çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz, bunun yanında cadde ve sokaklarımızın temizliği noktasında da özveri ile çalışmaya devam ediyoruz. Şehrin temizliği açısından elbette hemşerilerimize düşen görevler de var, onların da ekiplerimize yaşadıkları bölgeleri temiz tutmakla destek vermeleri bizleri mutlu ediyor. Temizlik bizim inancımızda da önemli bir yere sahiptir, Peygamber Efendimiz'in 'Temizlik imanın yarısıdır' hadisi de bunu apaçık ortaya koyuyor. Bu bilinçle her zaman şehrimizin temizliği noktasında fedakarca ve özveri ile hizmetlerimize devam edeceğiz. Ramazan-ı Şerif'in sonlarına geldiğimiz bu günlerde ne kadar sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerimizde olacaksak da bayram öncesi temizliğimizi aynı heyecanla gerçekleştiriyoruz. Diliyorum ki Ramazan Bayramımız yeniden huzurumuza ve sağlığımıza kavuşmamıza vesile olsun, bayram sonrasında da tertemiz bir Ereğli'de hemşerilerimizle kucaklaşalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutlarım” dedi.