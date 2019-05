Ereğli Belediyesinden çocuklara özel program

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik özel program düzenledi.

Ereğli Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği programlara ara vermeden devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çocuklara yönelik düzenlenen programda, Hacivat ile Karagöz, Aşuk ile Maşuk ve palyaço gösterileriyle doyasıya eğlenen çocuklar bu özel etkinlik için Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'ya teşekkür etti.

Özel programla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Oprukçu, “Hizmetlerimizde her zaman ön planda tuttuğumuz çocuklarımız bizim için çok değerlidir. Onlar bizim geleceğe en büyük mirasımız. Onların kişisel gelişimleri açısından verilecek hizmetlerin yanında eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak da bir o kadar önemli ve gerekli. Çocuklarımıza yönelik hizmetlerimize devam edeceğiz. Her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmak ve onlar için yararlı olacak her projede yer almak bize mutluluk veriyor” diye konuştu.