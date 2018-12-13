Ereğli Belediyesinden çocuklara sinema etkinliği

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi kültürel etkinlikler kapsamında sinema kültürünü yaşatmak amacıyla çocukları sinemayla buluşturmaya devam ediyor.

Ereğli Belediyesi çocukları sinemayla buluşturdu. Halime Demirel Ortaokulunun talebi üzerine düzenlenen programda öğrenciler, sinemada film izleme fırsatı buldu. Etkinliğe katılan çocuklar memnuniyetlerini dile getirerek Belediye Başkanı Özkan Özgüven'e teşekkürlerini iletti.

Sinemanın önemine dikkat çeken Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Bizim kültürümüzde sinemanın yeri ve önemi büyüktür. Türk Sinemasının 100 yılı aşkın süre önce başladığı yolculuk, bütün ülke sinemaları gibi toplumsal değişimlerin etkisiyle şekillendi ve sinemamız tanık olduğu bütün dönemlerin izlerini hep üzerinde taşıdı. Özellikle şanlı tarihimizi anlatan filmler eğitici olma özelliği de göstermektedir. Bu anlamda gelecek nesillerimize sinema kültürünü aktarmada bizlere düşen görevler vardır. Belediye olarak bunun bilinciyle çocuklarımızı sinema ile buluşturuyoruz. Bu noktada aldığımız olumlu tepkiler bizleri daha da mutlu ediyor. Ereğlimiz geçmiş yıllarda bu konuda daha da zengin bir yapıya sahipti. Açık ve kapalı sinemaların yoğun olduğu şehrimizde Türk Sineması bir döneme damgasını vurmuştur. Bundan sonraki süreçte de bu kültürü yaşatma ve gelecek nesillere aktarılmasında hizmetlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.