Ereğli Belediyesinden eğitime destek

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir program düzenledi.

Belediye Kültür Merkezi'ndeki programa, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Tarım Müdürü, Siyasi Partilerin Başkanları, Okul Müdürleri ve Öğretmenler katıldı.

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Ereğli Belediyesi tarafından her öğrenciye özel ve öğrencinin eksik konuları dikkate alınarak kişiye özel soru bankası hazırlanarak öğrencilerin eksiklerini giderebilecekleri “Kişiye Özel Kitap”, Türkiye Geneli özelliğinde olan ve sınava giren öğrencilerin tüm sınav şubelerindeki öğrenciler içindeki durumunu görebilecekleri “Deneme Sınavları”, portalını duyurdu. Başkan Oprukçu, bunların dışında, sistemde bulunan fiziksel dökümanların, online olarak çözülebileceği ve değerlendirmelerinin yapılabileceği “Online Doküman Sistemi” ve öğrencilere ait deneme sınavı sonuçlarının detaylı konu analizleri ile eksiklere nokta tespitler yapan analiz sistemi “Nokta Analiz” başlıkları altında oluşturdukları ücretsiz Ereğli Belediyesi Online Sınav ve Deneme Sistemleri internet portalınında hayata geçirildiğini söyledi.

“7/24 hizmet verecek eğitim portalını hizmete sunuyoruz”

Ereğli Belediyesi olarak eğitim ve eğitimin parçası olan herkesin yanında olduklarını dile getiren Başkan Oprukçu, “Bizler elleri öpülesi öğretmenlerin sayesinde bu günlerdeyiz. Milletimizin geleceğini inşa ediyorsunuz, şerefli bir geleceği inşa ediyorsunuz. Allah'ın izniyle başaracaksınız, dün nasıl başarıldıysa bugün, yarın başarmaya devam edeceksiniz. Dünya Milletler ailesi içerisinde şerefli Türk Milleti'nin dik duran, eğilmeyen, onurunu her şart altında muhafaza eden bir geleceğinin mimarları sizler olacaksınız. Sizlerden Allah razı olsun, belediyeniz olarak fiziki eksikliklerinizi gidermek için elimizden geleni yapıyoruz, yaptıklarımız var, söz verdiklerimiz var hepsi gerçekleşir Allah'ın izniyle ama onun ötesinde çocuklarımızın eğitimlerine de katkı sağlayacak, elektronik ortamda bir fazla soruyla muhatap olmalarını temin edecek ve sürekli, 7/24 istifade edecekleri çözümleriyle birlikte deneme sınavları eğitim portalını da hizmetlerine sunuyoruz. Bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden bütün öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Görevleri başında ya da göreve gidip gelirken şahadet şerbetini içen bütün öğretmenlerimize minnetlerimi ve rahmet dileklerimi iletiyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene” dedi.