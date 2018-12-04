Ereğli Belediyesinden Engelliler Günü programı

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli vatandaşlara özel bir program düzenledi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven programda yaptığı konuşmada, “Dünya Engelliler Günü bir farkındalık oluşturma ve onların yaşamıyla ilgili dikkat çekmek için ülkemizde ve tüm dünyada çeşitli etkinliklerle ortaya konduğu bir gündür. Belediye olarak biz de bu anlamlı günde özel vatandaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Her zaman dile getiriyoruz her birey birer engelli adayıdır. Bu sözü çok iyi özümsemek ve bu doğrultuda hareket etmek çok önemlidir. Bizler bunun bilincindeyiz ve bundan önceki yaşamımızda olduğu gibi belediye başkanlığı görevine geldiğimiz günden beri belediyemizin de imkanlarını kullanarak bu özel vatandaşlarımızın yanlarında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Dünya Engelliler Günü'nün ülkemizde ve tüm dünyada farkındalık oluşturması ve onların topluma kazandırılmasına olanak sağlayacak çalışmaların yapılması diliyorum. Tüm engelli kardeşlerimizi en kalbi duygularla selamlıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi ise, “Dünya Engelliler Günü vesilesiyle farkındalık programları uyguluyoruz. Belediyemizin bu güzel organizasyonuyla sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Belediye başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Engellilerimiz bizler için özel vatandaşlarımızdır. Onlar için ne yapsak az kalır. Farkındalık oluşturulması ve bu özel kardeşlerimizin topluma kazandırılmaları için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız ve bu bizim en önemli insani ve vicdani görevimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle bu günün farkındalık oluşturmasını diler, tüm engelli kardeşlerimizi sevgiyle selamlarım” dedi.

Etkinliğe, Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve eşi İlkay Özgüven, AK Parti İlçe Başkan Vekili Zübeyir Dursun, oda ve birlik başkanları, kurum müdürleri, STK Temsilcileri ile engelli vatandaşlar ve aileleri yer aldı.